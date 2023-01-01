فتوح يدين اغتيال الشابين في طولكرم ويحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تفجر الأوضاع

رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح جريمة اغتيال الشابين سامر الشافعي وحمزة خربوش، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، صباح اليوم السبت.

وحمّل فتوح، في بيان، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال استمراره بسياسة القتل بحق أبناء شعبنا الذي لن يسكت على هذه الجرائم، وسيستمر بصموده ومقاومته.

وقال "ان ما يحدث وبشكل يومي من عمليات قتل وجرائم والاعدامات ميدانية التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون بتعليمات مباشرة من الحكومة الفاشية لا تتوقف، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له شعبنا من جرائم وتصعيد متواصل".