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المكتب الإعلامي بغزة يصدر تصريحاََ صحفياََ هاماََ بخصوص "الشقق المصرية"

السبت 06 مايو 2023 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
المكتب الإعلامي بغزة يصدر تصريحاََ صحفياََ هاماََ بخصوص "الشقق المصرية"



غزة / سما /

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم السبت، تصريحاََ صحفياََ هاماََ بخصوص آلية توزيع الشقق في المدن المصرية بالقطاع .

وكما يلي نص التصريح كاملاََ كما نشره المكتب :

لا يوجد أي اتفاق حتى اللحظة على آلية توزيع شقق المدن المصرية في قطاع غزة، وكل الأرقام التي ذُكرت والآلية التي يتم تداولها خلال الساعات الماضية عبر بعض الحسابات عن كيفية الاستفادة من شقق المدن المصرية لا يوجد لها أصل وهي عارية عن الصحة .

ما زال العمل جاريا ولم ينته في المدن المصرية الثلاث، وبمجرد الاتفاق مع الجانب المصري على آلية وشروط الانتفاع من الشقق سيكون هناك رابط إلكتروني للتسجيل عبر وزارة الأشغال العامة والإسكان .

نؤكد على ضرورة الاعتماد فقط على ما تصدره الجهات الرسمية بالخصوص ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، وعدم الالتفات إلى الإشاعات التي يتم تناقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

#الشقق المصرية #المكتب الإعلامي بغزة

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