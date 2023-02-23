جيش الاحتلال ينشر تفاصيل العملية العكسرية في مخيم طولكرم

طولكرم / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، تفاصيل ما جرى صباحاً عقب اقتحامه مخيم نور شمس بمدينة طولكرم واغتياله الشهداء حمزة خريوش وسامر الشافعي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "خلال نشاط مشترك لمستعربي حرس الحدود والجيش، وبتوجيه استخباري من الشاباك - قامت القوات صباح اليوم خلال اشتباك مسلح باغتيال حمزة خريوش وسامر الشافعي الضالعين بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب أفني حيفتس المتاخمة لطولكرم".

وأضاف "كما تم اعتقال محمد عبد الفتاح بليدي، وابراهيم كسبة والذي أصيب خلال الاشتباك وتم تحويل الاثنين للتحقيق لدى الشاباك".

وزعم بأنه "خلال أعمال التمشيط في المنزل الذي اختبأ بداخله الشبان تم العثور على أسلحة منها بندقيتين من طراز M16 وسترات واقية وأمشاط ذخيرة".

واستشهد شابان فلسطينيان، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم نور شمس في مدينة طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول شهيدين برصاص الاحتلال إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم.

وأشارت الوزارة إلى أن "شهيدا طولكرم صباح اليوم هما الشابين: سامر صلاح الشافعي 22 عاما (أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن)، وحمزة جميل خريوش 22 عاما (أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى".



