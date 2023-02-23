لبنان تمنع شركة قبرصية من التحليق بأجوائها بسبب "إسرائيل"!

بيروت / سما /

أعلنت الحكومة اللبنانية عن منع شركة "TUS AIR" القبرصية من التحليق في أجوائها أو الهبوط في مطارها الدولي لأن بعض أسهمها مملوكة لشركة إسرائيلية.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، قال مدير عام الطيران المدني فادي الحسن، في بيان له إن الشركة القبرصية أصبحت مملوكة بنسبة 49.9% للشركة الإسرائيلية KNAFAIM HOLDINGS LTD.

وكان فادي الحسن قد تلقى رسالة من سلطة الطيران المدني القبرصي تتضمن تعيين شركة الطيران TUS AIR لاستثمار خدمات النقل الجوي بين قبرص ولبنان استنادا إلى اتفاق النقل الجوي بين البلدين في عام 2017.

وأوضح بيان الحسن أن قرار المنع سيعمل به "حتى إشعار آخر ريثما تصدر توصيات عن المؤتمر القادم لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في حظر التعامل مع الشركة المذكورة".

ويضع مكتب مقاطعة إسرائيل الذي أنشأته جامعة الدول العربية عام 1951 لائحة سوداء مرتين في كل سنة باسم الشركات الإسرائيلية لمقاطعتها كما يوجه إنذارات لشركات غير إسرائيلية تتعامل مع إسرائيل ويرفع الحظر عن الشركات التي تستجيب لأحكام المقاطعة.