نقل الأسير المريض وليد دقة إلى مستشفى "سوروكا"

رام الله / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت، الأسير المريض وليد دقة من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى "سوروكا" بعد تدهور جديد على حالته الصحية. وفق مكتب إعلام الأسرى.



وقبل خمسة أيام نقلت قوات الاحتلال الأسير المريض بالسرطان وليد دقة لعيادة سجن الرملة وهو في حالة صحية سيئة.



وأجرى الأسير دقة عملية استئصال لجزء من رئته اليمنى قبل أسبوعين وبحاجة لمتابعة صحية مكثفة.



وقرار نقل الأسير دقة لعيادة سجن الرملة إمعان في سياسة الإهمال الطبي الممنهج وإصرار واضح على تصفيته بدم بارد، بحسب جمعية واعد للأسرى والمحررين.



والأسير المريض وليد دقة فقد القدرة على النطق لأيام طويلة، وحتى اللحظة لا يستطيع التحرك أو المشي.