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قناة عبرية: إجراءات يجب على إسرائيل اتخاذها لاستعادة الردع

السبت 06 مايو 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: إجراءات يجب على إسرائيل اتخاذها لاستعادة الردع



القدس المحتلة / سما /

نشرت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم السبت، الإجراءات التي يجب على الحكومة الإسرائيلية إتخاذها لاستعادة قوة الردع من وجهة نظر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت القناة، إنه "من وجهة نظر بن غفير، هناك سلسلة من الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل استعادة الردع، بدءًا من تجديد سياسة الاغتيالات، والتضييق على الأسرى الأمنيين".

وأشارت إلى أنه "مع ذلك، لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أي إنجاز في أي مجال، وهو يلوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على "عدم السماح له بفعل ذلك".

وكشفت قناة كان العبرية، أمس الجمعة، عن نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، لإمكانية قيامه بتقديمه هدية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على حساب الأسرى الفلسطينيين.

وكان بن غفير، قد قال، إن قرار وزير الأمن يؤاف غالانت بإعادة جثامين أعضاء منظمة "عرين الأسود"، خطأ جسيم، مضيفًا أن هذا القرار سيكلف إسرائيل كثيرا.

وبحسب القناة العبرية، فإن نتنياهو، وبيئته، تدرس إمكانية إجراء مناقشة وزارية حول إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الخلافات مع بن غفير، وفي محاولة لحل الخلافات معه، واسترضاءه.

وكان بن غفير، قال في وقت سابق من اليوم أنه سيواصل مقاطعة جلسات الكنيست الإسرائيلي في ظل سياسات حكومة نتنياهو الحالية خاصة فيما يتعلق بإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين، والرد الضعيف - كما يصفه - ضد حركة حماس .

#إسرائيل #الردع #إيتمار بن غفير #الحكومة الاسرائيلية

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