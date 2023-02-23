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إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 06 مايو 2023 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

شرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت 11846 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9548 وافداً.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11664 مواطناً 108 أجانب، و74من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين 9375 مواطناً، و128أجنبياً، و39 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

#حاجز بيت حانون

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