إضراب شامل يعم طولكرم حداداً على روح الشهيدين

طولكرم / سما /

أعلنت فصائل العمل الوطني الإضراب الشامل في محافظة طولكرم، حدادا على الشهيدين، اللذين أعدما بدم بارد من قبل قوات الاحتلال صباح اليوم السبت.

وأفادت وزارة الصحة، صباح اليوم بارتقاء الشهيدين سامر صلاح الشافعي، وحمزة جميل خريوش، وهما يبلغان من العمر 22 عاما، عقب اقتحام مخيم طولكرم بتعزيزات عسكرية.

وأضافت، أن الشهيد الشافعي أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن، والشهيد خريوش أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

ونعت مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم) بكتائب شهداء الأقصى شهيدي طولكرم سامر الشافعي وحمزة خريوش، اللذان ارتقيا صباح اليوم في اقتحام قوة إسرائيلية خاصة لمخيم نور الشمس بالمدينة.