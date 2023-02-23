رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، في عناوينها إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة.

كما عنونت الصحف، تسليم جثامين ثلاثة شهداء من نابلس كانت محتجزة لدى سلطات الاحتلال.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- عشرات الإصابات في الضفة والاحتلال يقمع وقفة منددة بإغلاق قرية شوفة.. تشييع جثامين الشهداء عدي وجهاد الشامي ومحمد دبيك في نابلس اليوم

- الرئيس يستقبل السفير التونسي ووفدًا استشاريًا للجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس

- ممثلا عن الرئيس.. خوري يشارك بالاستقبال الرسمي للبطريرك مار اغناطيوس افرام الثاني

- مقتل شاب في عين ماهل داخل أراضي الـ48

- التعويض.. الحق الذي ينتظره الطلبة وذووهم بإنصاف

- وثيقة سرية تكشف عن تراجع مكانة اسرائيل عالميًا

- استطلاع يظهر تراجع الثقة بالحكومة الاسرائيلية وتفوق أحزاب المعارضة بانتخابات جديدة

- المتطرف "بن غفير" يهاجم غالانت

الأيام":

­- عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والتصدي لاقتحام واعتداء استيطاني

- الاحتلال يسلم جثامين 3 شهداء من نابلس

- الرئيس يستقبل وفدًا استشاريًا للجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس والسفير التونسي

- مستوطنون يعيدون الاستيلاء على أرض في دير دبوان

- إصابة عاملين برصاص الاحتلال جنوب قلقيلية

- 40 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

- العشرات يتظاهرون ضد الهدم والترحيل في الشيخ جراح

"القدس":

- عشرات الإصابات بالرصاص خلال مسيرات واعتداءات بالضفة

- تسليم جثامين ثلاثة شهداء من مجموعة "عرين الأسود"

- 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

- نتنياهو يدرس امكانية اقرار قانون اعدام الأسرى

- تحريض اسرائيلي شديد على الشيخ عكرمة صبري

- "الصحة العالمية": "كوفيد- 19" لم يعد يشكل حالة طوارئ

- محكمة أميركية ترفض دعوى ضد جماعة فلسطينية متهمة بدعم "الإرهاب"