التعليم بغزة تتبابع باهتمام بالغ مشكلة وقعت في إحدى المدارس

غزة/سما/

قالت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء الجمعة، أنها تابعت باهتمام بالغ ما تناقلته بعض المنصات الإعلامية بخصوص المشكلة التي وقعت في إحدى المدارس منتصف الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي أن مديرية التربية والتعليم وإدارة المدرسة المختصتين بالحدث، قامتا بالتواصل مع عائلة الطالب للوقوف على ما حدث بالضبط.

وفي ضوء ذلك ، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي وقوفها بحزم ضد امتهان كرامة المعلمين أو الطلبة.

وشددت على أنها تتابع الأمر من خلال توجيهات وكيل الوزارة بهدف اتخاذ الإجراء الإداري والقانوني بحسب اللوائح المدرجة في دليل سياسة الضبط والحد من العنف داخل المدارس.