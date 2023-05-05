  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يسترضي بن غفير على حساب الأسرى الفلسطينيين

الجمعة 05 مايو 2023 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يسترضي بن غفير على حساب الأسرى الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن المقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكرون في إجراء مناقشة وزارية حول إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الأسرى الفلسطينيين.

ووفق القناة، فإن هذه الخطوة تأتي في ظل الخلافات مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، واسترضاء

وفي وقت سابق هاجم بن غفير، غالانت، وانتقد قرار الإفراج عن جثامين الشهداء، وقال في بيان صدر عنه، إن قرار "وزير الأمن، غالانت بإعادة جثث العناصر الإرهابية لمنظمة ’عرين الأسود’ الإرهابية، التي نفذت جزءًا كبيرًا من العمليات في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة؛ خطأ فادح سيكلّفنا الكثير".

وذكر بن غفير أن "هذه الحكومة هي حكومة يمينية، والجمهور لم يمنحنا تفويضا بإعادة جثث الإرهابيين، أو تجنّب قصف غزة"، على حدّ تعبيره.

وأضاف أنه "لم يفت الأوان بعد لقيادة سياسة أمنية قوية وهجومية"، لافتا إلى أن غيابه، وحزبه "عوتسما يهوديت" عن التصويت في جلسات الكنيست، التي كان قد أعلن مقاطعتها؛ "سيستمرّ حتى تغير الحكومة الإسرائيلية اتجاهها، وتبدأ في التمسُّك بالسياسة التي انتُخبت من أجلها".

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

هل تفجر "مسيرة الأعلام" مواجهة جديدة مع غزة؟

أسعار صرف العملات

يديعوت: غزة والحليب يعريان نتنياهو

تقرير إسرائيلي يتوقع أزمة في مصر خلال عيد الأضحى

تهديد من غزة يمثل تحدياً لـ"إسرائيل"

شجار وضرب بين الوفدين الروسي والأوكراني في أنقرة (فيديو)

جنرال إسرائيلي يدعو لاغتيال القيادات الفلسطينية.. والاحتلال يدرس شن عملية عسكرية واسعة بالضفة

الأخبار الرئيسية

109472Image1-1180x677_d

أول تعليق من الإدارة الأمريكية على مناقشات تطوير حقل غاز "مارين" قبالة سواحل غزة

photo_2023-05-05_17-22-37

مخيم عسكر.. المقاومة المسلحة تتوسع في الضفة الغربية

بن غفير ينتقد قرار غالانت باعادة جثامين شهداء نابلس

يديعوت: غزة والحليب يعريان نتنياهو

هل تفجر "مسيرة الأعلام" مواجهة جديدة مع غزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية