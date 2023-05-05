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الرئيس يستقبل وفدا استشاريا للجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس

الجمعة 05 مايو 2023 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل وفدا استشاريا للجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس



رام الله/سما/

 استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا استشاريا للجنة العليا لشؤون الكنائس ضم القس متري الراهب، والقس منذر اسحق، والقس جاك ساره، وفارسين شاهين.

وأطلع الوفد، سيادته، على الجهود التي يقوم بها الوفد الاستشاري لتعزيز الرواية الفلسطينية وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني.

من جانبه، ثمن الرئيس جهود الوفد في دعم قضايا شعبهم، حاثا إياهم على مواصلة العمل الوطني الهام الذي يقومون به لصالح تعزيز الرواية الفلسطينية.

وحضر اللقاء، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

#الرئيس عباس

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