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طولكرم: أهالي شوفة يتظاهرون احتجاجا على إغلاق الاحتلال للقرية

الجمعة 05 مايو 2023 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: أهالي شوفة يتظاهرون احتجاجا على إغلاق الاحتلال للقرية



طولكرم/سما/

اعتصم أهالي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، مساء اليوم الجمعة، على مدخل القرية الرئيسي، احتجاجا على إغلاق الاحتلال مدخلي القرية الغربي والشرقي لليوم الرابع على التوالي.

ورفع المعتصمون العلم الفلسطيني، ورددوا التكبيرات والهتافات الرافضة لإغلاق القرية.

وقال أمين سر فتح في شوفة مراد دروبي، "نعلي صوتنا رفضا للقرارات التعسفية الاحتلالية بحق قريتنا التي تعاني منذ سنوات طويلة من ممارسات الاحتلال بحق أراضيها لصالح مستوطنة إفني حيفتس، وما يتبعها من ممارسات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، الهادفة لفرض العقاب الجماعي على القرية وأهلها".

ونشرت قوات الاحتلال دورياتها على مدخل القرية ومنعت الاهالي من التقدم، وهددتهم بمغادرة المكان.

وفا

#طولكرم

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