راصد: اختلاف كُلي على الحالة الجوية إعتباراً من هذه الليلة

رام الله/سما/

قال الراصد الجوي ليث العلامي إنه من المتوقع أن يطرأ اختلاف كُلي على الحالة الجوية اعتبارا من هذه الليلة، حيث أن هناك احتمالات للعودة للبرودة، ورشات مطرية محلية متوقعة الإثنين في بعض الأماكن.

ويكون الجو غداً السبت غائما جزئيا ربيعيا ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

أما يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم الإثنين يكون الجو غائما جزئيا الى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدل في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .