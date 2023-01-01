مستوطنون يحاولون إدخال "قربان" إلى المسجد الأقصى

القدس المحتلة/سما/

حاول 5 متطرفون، اليوم الجمعة، من جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" إدخال نعجة (قربان) إلى المسجد الأقصى خلال ما يعرف عيد الفصح الثاني (وهو مناسبة تعويضية بحسب التعاليم التوراتية لمن فاته تقديم القربان في موعده).



وقد رصدت مجموعة من شباب القدس هذه المجموعة خلال محاولتهم المرور من باب الحديد، فهرعت شرطة الاحتلال إلى المكان واحتجزت المستوطنين والقربان الذي كانوا يحاولون إدخاله.



وسبق لجماعات الهيكل أن حاولت استغلال "الفصح الثاني" لتجديد مسعاها لإدخال قربان الفصح إلى الأقصى في العام الماضي، في محاولة لاستغلال مناسبات دينية هامشية لتجديد عدوانها على المسجد الأقصى.



وفي تعليقها على ما حصل أكدت جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" استمرارها في محاولة فرض القربان في الأقصى.