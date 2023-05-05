بن غفير وشقيق غولدن ينتقدان قرار غالانت باعادة جثامين شهداء نابلس

القدس المحتلة/سما/

انتقد، كل من وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير، وشقيق الجندي الإسرائيلي لدى حماس هدار غولدن قرار وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت بإعادة جثامين 3 شهداء فلسطينيين من نابلس.

وقال بن غفير عبر في تغريدة عبر تويتر: "إن قرار وزير الجيش يؤاف غالانت بإعادة جثامين أعضاء مجموعة "عرين الأسود" التي نفذت عدداً كبيراً من العمليات في الضفة الغربية خلال الآونة الأخيرة، خطأ فادح سيكلفنا ثمناً باهظاً".

وأضاف:" "سيستمر غياب حزب عوتسما يهوديت عن التصويت حتى تغير الحكومة الإسرائيلية سياساتها وتبدأ بالعمل على السياسة التي انتخبت من أجلها".

ووفق اذاعة جيش الاحتلال، فان شقيق الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس هدار غولدين انتقد أيضا قرار وزير الجيش غالانت بإعادة جثامين فلسطينيين من نابلس نفذوا عمليات.

وقال تسور غولدن: يتم إطلاق سراح "الإرهابيين" يوم الجمعة، لصوص في الظلام، عندما تكون وسائل الإعلام واهتمام الجمهور بعيداً، وفق تعبيره.

و تسلمت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية، جثامين ثلاثة شهداء من نابلس كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهم الشهداء: عدي عثمان الشامي، جهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك، قرب حاجز عورتا جنوب نابلس.



واستشهد جهاد وعدي الشامي ومحمد دبيك في الثاني عشر من شهر آذار 2023، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز صرة العسكري، جنوب غرب نابلس.

ومع تسليم جثامين الشهداء الثلاثاء، ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 133 شهيدا، منهم جثامين 13 من الأسرى الشهداء.