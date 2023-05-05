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شجار وضرب بين الوفدين الروسي والأوكراني في أنقرة (فيديو)

الجمعة 05 مايو 2023 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
شجار وضرب بين الوفدين الروسي والأوكراني في أنقرة (فيديو)



أنقرة/سما/

أظهر مقطع فيديو نشره مسؤول أوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي، أن شجارا نشب  بين الوفدين الأوكراني والروسي، في اجتماع للدول المطلة على البحر الأسود، في العاصمة التركية، أنقرة.

ونشر المندوب الأوكراني، أولكسندر ماريكوفسكي مقطع فيديو على موقع فيسبوك، أمس الخميس، وهو يضرب مسؤولا روسيا ويعيد العلم الأوكراني على هامش اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود.

 

 

وشوهد ماريكوفيكسي وهو يحمل علما أوكرانيا ويقف خلف مندوب روسي خلال جلسة تصوير، فيما كان المندوب الروسي يرفع العلم الأزرق والأصفر. ولاحق ماريكوفيسكي المندوب الروسي، لينتزع منه العلم ويضربه.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن السفارة الروسية قولها إنه تم نقل العضو الروسي إلى المستشفى، كإجراء احترازي. ووصفت السفارة الحدث بأنه “بذيء”

وأدان رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب”الهجوم الاستفزازي”، من قبل “بعض الأعضاء” من الوفد الأوكراني ووصفه بأنه غير مقبول.

 

 

 
#روسيا #اوكرانيا

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