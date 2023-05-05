"الشؤون المدنية": سيتم استلام جثامين 3 شهداء من نابلس مساء اليوم

رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه سيتم مساء اليوم الجمعة استلام ثلاثة جثامين محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه ضمن متابعتها وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم استلام جثامين الشهداء: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك، من مدينة نابلس.

واستشهد جهاد وعدي الشامي ومحمد دبيك في الثاني عشر من شهر آذار 2023 عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز صرة العسكري، جنوب غرب نابلس.