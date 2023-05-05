القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

"يديعوت أحرنوت"

- يقتحمون الجدار على الحدود اللبنانية أمام المراقبين من حزب الله

- مستشار الأمن القومي الأميركي: لا شروط لزيارة نتنياهو لواشنطن لكن الزيارة لم تحدد بعد

- "المستعربون" دخلوا للبلدة القديمة في نابلس وهم يرتدون الزي النسائي وقتلوا ثلاثة شبان نفذوا عملية الحمرا

- تحذير من حزب شاس لليكود: سنقاطع التصويت في الكنيست إذا لم يقر قانون درعي

- وزير الأمن جالانت: إيران تملك المواد لإنتاج خمس قنابل نووية

- أم من حيفا (26) تقتل ابنها الرضيع خنقا وتنتحر وتترك رسالة اعتذار

- عودة التشويشات في المدن لكن بأعداد أقل عن السابق

- جانتس يؤيد التوصل لصفقة مع نتنياهو في المحكمة لأنه قلق حول وضعه "وأنا قلق من وضعنا الوطني"

- ليبرمان: مضاعفة ميزانية تعليم التوراة من قبل وزير المالية عبارة عن خنزرة

"معاريف"

- استطلاع للرأي يشير إلى ارتفاع قوة المعسكر الرسمي بقيادة جانتس ومواصلة تدهور الليكود بقيادة نتنياهو

- المعسكر الصهيوني 31 مقعدا والليكود 25 والمعارضة ستحصل على 67 مقعدا والائتلاف الحاكم 53

- من المناسب لرئاسة الحكومة جانتس حصل على 41% ونتنياهو على 33%

- قوة من "المستعربين" تمكنت من اغتيال ثلاثة شبان في نابلس نفذوا عملية قتل ثلاث مستوطنات

- تقرير لوزارة الخارجية يحذر من تآكل موقع إسرائيل ووزير الخارجية يرفض التقرير

- البرلمان الفرنسي يصوت ضد تعريف إسرائيل على أنها دولة ابرتهايد

- ارتفاع حدة التوتر بين نتنياهو وبن غفير

"هآرتس"

- الأحزاب الدينية آمنت أن هذه حكومة الأحلام لكنها تعلمت درسا أن هناك حدودا للقوة

- على الرغم من الانتقادات.. الحكومة تقرر إرسال بن غبير لحدث للاتحاد الأوروبي سيقام بتل أبيب

- الوزراء يدرسون إقرار قانون يتيح للمخابرات العامة التحقيق في جرائم القتل بالمجتمع العربي

- قتل فلسطينية طعنت جنديا في حوارة