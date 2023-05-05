فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.
"يديعوت أحرنوت"
- يقتحمون الجدار على الحدود اللبنانية أمام المراقبين من حزب الله
- مستشار الأمن القومي الأميركي: لا شروط لزيارة نتنياهو لواشنطن لكن الزيارة لم تحدد بعد
- "المستعربون" دخلوا للبلدة القديمة في نابلس وهم يرتدون الزي النسائي وقتلوا ثلاثة شبان نفذوا عملية الحمرا
- تحذير من حزب شاس لليكود: سنقاطع التصويت في الكنيست إذا لم يقر قانون درعي
- وزير الأمن جالانت: إيران تملك المواد لإنتاج خمس قنابل نووية
- أم من حيفا (26) تقتل ابنها الرضيع خنقا وتنتحر وتترك رسالة اعتذار
- عودة التشويشات في المدن لكن بأعداد أقل عن السابق
- جانتس يؤيد التوصل لصفقة مع نتنياهو في المحكمة لأنه قلق حول وضعه "وأنا قلق من وضعنا الوطني"
- ليبرمان: مضاعفة ميزانية تعليم التوراة من قبل وزير المالية عبارة عن خنزرة
"معاريف"
- استطلاع للرأي يشير إلى ارتفاع قوة المعسكر الرسمي بقيادة جانتس ومواصلة تدهور الليكود بقيادة نتنياهو
- المعسكر الصهيوني 31 مقعدا والليكود 25 والمعارضة ستحصل على 67 مقعدا والائتلاف الحاكم 53
- من المناسب لرئاسة الحكومة جانتس حصل على 41% ونتنياهو على 33%
- قوة من "المستعربين" تمكنت من اغتيال ثلاثة شبان في نابلس نفذوا عملية قتل ثلاث مستوطنات
- تقرير لوزارة الخارجية يحذر من تآكل موقع إسرائيل ووزير الخارجية يرفض التقرير
- البرلمان الفرنسي يصوت ضد تعريف إسرائيل على أنها دولة ابرتهايد
- ارتفاع حدة التوتر بين نتنياهو وبن غفير
"هآرتس"
- الأحزاب الدينية آمنت أن هذه حكومة الأحلام لكنها تعلمت درسا أن هناك حدودا للقوة
- على الرغم من الانتقادات.. الحكومة تقرر إرسال بن غبير لحدث للاتحاد الأوروبي سيقام بتل أبيب
- الوزراء يدرسون إقرار قانون يتيح للمخابرات العامة التحقيق في جرائم القتل بالمجتمع العربي
- قتل فلسطينية طعنت جنديا في حوارة