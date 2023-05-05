  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 05 مايو 2023 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

"يديعوت أحرنوت"

- يقتحمون الجدار على الحدود اللبنانية أمام المراقبين من حزب الله 

- مستشار الأمن القومي الأميركي: لا شروط لزيارة نتنياهو لواشنطن لكن الزيارة لم تحدد بعد 

- "المستعربون" دخلوا للبلدة القديمة في نابلس وهم يرتدون الزي النسائي وقتلوا ثلاثة شبان نفذوا عملية الحمرا 

- تحذير من حزب شاس لليكود: سنقاطع التصويت في الكنيست إذا لم يقر قانون درعي 

- وزير الأمن جالانت: إيران تملك المواد لإنتاج خمس قنابل نووية 

- أم من حيفا (26) تقتل ابنها الرضيع خنقا وتنتحر وتترك رسالة اعتذار 

- عودة التشويشات في المدن لكن بأعداد أقل عن السابق 

- جانتس يؤيد التوصل لصفقة مع نتنياهو في المحكمة لأنه قلق حول وضعه "وأنا قلق من وضعنا الوطني"

- ليبرمان: مضاعفة ميزانية تعليم التوراة من قبل وزير المالية عبارة عن خنزرة 

"معاريف" 

- استطلاع للرأي يشير إلى ارتفاع قوة المعسكر الرسمي بقيادة جانتس ومواصلة تدهور الليكود بقيادة نتنياهو 

- المعسكر الصهيوني 31 مقعدا والليكود 25  والمعارضة ستحصل على 67 مقعدا والائتلاف الحاكم 53

- من المناسب لرئاسة الحكومة جانتس حصل على 41% ونتنياهو على 33%

- قوة من "المستعربين" تمكنت من اغتيال ثلاثة شبان في نابلس نفذوا عملية قتل ثلاث مستوطنات 

- تقرير لوزارة الخارجية يحذر من تآكل موقع إسرائيل ووزير الخارجية يرفض التقرير 

- البرلمان الفرنسي يصوت ضد تعريف إسرائيل على أنها دولة ابرتهايد 

- ارتفاع حدة التوتر بين نتنياهو وبن غفير 

"هآرتس"

- الأحزاب الدينية آمنت أن هذه حكومة الأحلام لكنها تعلمت درسا أن هناك حدودا للقوة 

- على الرغم من الانتقادات.. الحكومة تقرر إرسال بن غبير لحدث للاتحاد الأوروبي سيقام بتل أبيب 

- الوزراء يدرسون إقرار قانون يتيح للمخابرات العامة التحقيق في جرائم القتل بالمجتمع العربي 

- قتل فلسطينية طعنت جنديا في حوارة

#الصحف الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

"عرين الاسود" تكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال 3 شبان

الاحتلال يمنع تصدير الأثاث من قطاع غزة

أسعار صرف العملات

تقرير إسرائيلي يتوقع أزمة في مصر خلال عيد الأضحى

غالانت: إيران قادرة على صناعة 5 قنابل نووية

نتنياهو : إيران تعادل "50 كوريا شمالية" و تهديدا نوويا من قبلها قد يغيّر وجه التاريخ

وثيقة "سرية" تكشف عن تراجع مكانة إسرائيل عالميا

الأخبار الرئيسية

"الشؤون المدنية": استلام جثامين 3 شهداء من نابلس مساء اليوم

GettyImages-866726328

تهديد من غزة يمثل تحدياً لـ"إسرائيل"

2023-05-05_08-08-41_093636

الخوف من المفاجآت تُجبر الجيش الإسرائيلي على الاستعداد والتجهيز لأخطر سيناريو في البحر الأحمر

رغم الخلافات داخل الحكومة : نتنياهو يعتقد أن لا أحد سيجرؤ على إسقاطها

"هآرتس": تقديرات "السنوار والضيف" بغزة نجحت وخلايا منظمة بدأت تنفذ عمليات الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية