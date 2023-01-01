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الخوف من المفاجآت تُجبر الجيش الإسرائيلي على الاستعداد والتجهيز لأخطر سيناريو في البحر الأحمر

الجمعة 05 مايو 2023 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخوف من المفاجآت تُجبر الجيش الإسرائيلي على الاستعداد والتجهيز لأخطر سيناريو في البحر الأحمر



القدس المحتلة / سما /

 قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لسيناريو تدهور الأوضاع الأمنية البحرية، على ضوء الوجود الإيراني في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن “حزب الله” اللبناني يمتلك عشرات صواريخ أرض – بحر يمكنها استهداف السفن ومنصات النفط والمنشآت الحساسة على طول الساحل، مبينا أن “حزب الله” استحوذ على عدد من السفن المسيرة إضافة إلى طائرات بدون طيار وصواريخ دقيقة.

وقال: “توسعت التهديدات المباشرة وغير المباشرة لتشمل العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة كوكلاء لإيران. وتتمثل أحد المخاطر بالسفن المدنية الإيرانية التي تم تحويلها إلى مهام عسكرية، وتعمل في البحر الأحمر، وهي مزودة بصواريخ أرض – بحر، وصواريخ أرض – جو، وطائرات بدون طيار”.

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