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الكنائس الشرقية في بيت لحم تحتفل بــ"عيد الخضر"

الجمعة 05 مايو 2023 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنائس الشرقية في بيت لحم تحتفل بــ"عيد الخضر"



رام الله / سما /

يبدأ المسيحيون الذين يسيرون حسب التقويم الشرقي في مدن: بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، الجمعة، احتفالاتهم بعيد الخضر "القديس جيورجيوس" شفيع دير الخضر.

ويتخلل العيد الذي يستمر ليومين، إقامة صلاة الغروب، ثم في اليوم الثاني القداس الإلهي.

وتشمل طقوس العيد، سير المواطنين حفاة من أماكن سكناهم في مدن بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، وصولا إلى دير الخضر في إطار مفهوم "النذر"، بالإضافة لإضاءة الشموع، والقيد الحديدي، والنذور بالأغنام، وتقديم زيت الزيتون، وارتداء الأطفال الزي الأخضر، وقص الشعر.

وافتتح منذ الصباح في بيت لحم بازار تجاري، إضافة إلى فعاليات مختلفة للأطفال .

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