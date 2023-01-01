الأسرى الإداريون يقررون خوض إضراب مفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

قررت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، سيبدأ خلال الأيام المقبلة.

وبحسب بيان للجنة نشره مكتب إعلام الأسرى، فإن هذه الخطوة هدفها الضغط على الاحتلال لإجباره للتعاطي مع مطالب الأسرى الإداريين، وأبرزها، تحديد سقف الاعتقال الإداري، وأن تتوقف هذه المجزرة اللئيمة التي طحنت أعمارنا ودمرت أحلامنا وسرقت زهرات شبابنا. كما جاء في نص البيان.

واعتبرت أن الإضراب عن الطعام الجماعي وبدعم خارجي واحتضان فصائلي، بأنه سلاح فعال ومنجز، مشيرةً إلى أن القرار اتخذ بعد مشاورات مختلفة جرت على مدار الساعة مع خارج السجون.

ودعت الأسرى الإداريين القادرين على تسجيل أسمائهم للمشاركة في الإضراب، وأن يكتبوا وصاياهم من الآن.

كما دعت المقاومة، والشعب الفلسطيني بالوقوف خلف الحركة الأسيرة من المعتقلين الإداريين.