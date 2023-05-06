  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقرير إسرائيلي يتوقع أزمة في مصر خلال عيد الأضحى

الجمعة 05 مايو 2023 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير إسرائيلي يتوقع أزمة في مصر خلال عيد الأضحى



القدس المحتلة / سما /

توقع المحلل الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية تسفي باريل، في تقرير له بصحيفة "هاأرتس" أن تواجه مصر أزمة كبرى في أسعار اللحوم خاصة لحوم الأغنام بسبب الوضع الحالي في السودان.وأضاف أنه "بسبب حرب الجنرالات في السودان، والتي تعد موردا رئيسيا للأغنام لمصر، فمن المتوفع أن يواجه سوق اللحوم في البلاد أزمة كبيرة خلال عيد الأضحى المقبل".

وأوضح المحلل الإسرائيلي أن "الحرب في السودان ستكون عاملا آخر يؤثر على الاقتصاد المصري وللحكومة المصرية المتعطشة للدولار".

وأشار بارئيل إلى أن "عيد الأضحى الموافق نهاية نهاية شهر يونيو المقبل سيكون صعبا أمام المصريين، حيث أن أسواق اللحوم في مصر تغلي بالفعل، فقد ارتفع سعر لحم الضأن بعشرات في المائة في الأيام الأخيرة، ويشكو الجزارون في مصر من نقص حاد في إمدادات اللحوم".

المصدر: هاآرتس

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: "إسرائيل" تقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل

هآرتس: تهديد جديد يواجه "إسرائيل" أكبر من الأزمة القضائية

إسرائيل تفرج عن النائب الأردني عماد العدوان مقابل هذا الشرط ..

فنان بريطاني لهآرتس: اذا كان الحلّ في فلسطين هو زوال "إسرائيل" فليكن..

فصائل فلسطينية تزف الشهيد ديار عمري

قناة عبرية: مسيرة الأعلام ستُقام هذا العام كما هو مُخطط لها

الأخبار الرئيسية

الحكومة الإسرائيلية : "مسيرة الأعلام" ستمر بباب العامود حتى بثمن التصعيد

الكشف عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

إسرائيل تفرج عن النائب الأردني عماد العدوان مقابل هذا الشرط ..

حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية

photo_2023-05-06_17-21-17

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية