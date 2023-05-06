تقرير إسرائيلي يتوقع أزمة في مصر خلال عيد الأضحى

القدس المحتلة / سما /

توقع المحلل الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية تسفي باريل، في تقرير له بصحيفة "هاأرتس" أن تواجه مصر أزمة كبرى في أسعار اللحوم خاصة لحوم الأغنام بسبب الوضع الحالي في السودان.وأضاف أنه "بسبب حرب الجنرالات في السودان، والتي تعد موردا رئيسيا للأغنام لمصر، فمن المتوفع أن يواجه سوق اللحوم في البلاد أزمة كبيرة خلال عيد الأضحى المقبل".

وأوضح المحلل الإسرائيلي أن "الحرب في السودان ستكون عاملا آخر يؤثر على الاقتصاد المصري وللحكومة المصرية المتعطشة للدولار".

وأشار بارئيل إلى أن "عيد الأضحى الموافق نهاية نهاية شهر يونيو المقبل سيكون صعبا أمام المصريين، حيث أن أسواق اللحوم في مصر تغلي بالفعل، فقد ارتفع سعر لحم الضأن بعشرات في المائة في الأيام الأخيرة، ويشكو الجزارون في مصر من نقص حاد في إمدادات اللحوم".

المصدر: هاآرتس