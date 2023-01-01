قناة عبرية : سوليفان سيزور السعودية لدفع التطبيع مع إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلن مستشار الامن القومي الامريكي "جايك سوليفان" انه سيزور السعودية نهاية هذا الاسبوع ويلتقي قيادتها، وكشف النقاب عن ان البيت الابيض يعكف على صفقة تدفع قدما تطبيعا للعلاقات بين المملكة وإسرائيل. بحسب ما نقل موقع مكان الإسرائيلي.

وتأتي زيارته ايضا في ظل القلق الامريكي من توطيد العلاقات بين الرياض وطهران بوساطة صينية.

وفي كلمة القاها في واشنطن الليلة الماضية، اشار الى انه اجرى أمس الاول محادثة فيديو مع نظيره الاسرائيلي وان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انضم لفترة وجيزة الى المكالمة، وتطرق ساليفان الى لقاء محتمل بين نتنياهو والرئيس جو بايدن وقال عندما يكون هناك لقاء سنعلن عنه.

وعاد المستشار الامريكي واكد ان بلاده عاقدة العزم على منع ايران من الحصول على سلاح نووي.