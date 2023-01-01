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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الجمعة 05 مايو 2023 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الجمعة، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات  الشاب أسامة عز الدين، والأسير المحرر جمال منيب السيد عقب اقتحام منزليهما في بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين.

فيما اعتقل الشاب يزن إياد حنايشة عقب اقتحام منزله على اطراف بلدة قباطية جنوب جنين.

واعتقل الشاب أحمد العموري من جنين وهو شقيق الشهيد جميل، خلال مروره عن حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.

وفي الخليل،  اعتقل الشابين إسحاق أبو هشهش ونجله مجدي عقب اقتحام منزلهما وتخريب محتوياته في مخيم الفوار جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال حي كفر عقب شمال القدس المحتلة واندلعت مواجهات، فيما اشتعلت النيران في مركبة تعود لأحد المواطنين بفعل سقوط قنبلة غاز عليها.

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