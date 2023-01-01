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الطقس: اجواء حارة ومغبرة أحيانا والحرارة فوق معدلها بنحو 8 درجات

الجمعة 05 مايو 2023 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء حارة ومغبرة أحيانا والحرارة فوق معدلها بنحو 8 درجات



رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الجمعة حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشط السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غدا السبت، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج

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