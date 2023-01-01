غالانت: إيران قادرة على صناعة 5 قنابل نووية

القدس المحتلة/سما/

ادعى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إيران راكمت مواد مخصبة بنسبة 20% و60% تكفي لصنع خمس قنابل نووية، وذلك في تصريحات صدرت عنه اليوم، الخميس، خلال زيارة إلى اليونان؛ في حين حرّض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينامين نتنياهو، على النظام في إيران، خلال لقاء عقده مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، معتبرا أنه "يعادل 50 كوريا شمالية".

ووجه غالانت تحذيرا شديد اللهجة لإيران، وقال إن "التقدم الإيراني والتخصيب إلى نسبة 90% سيكون خطأ فادح من جانب إيران وثمنه سيكون باهظا وستكون له عواقب قد تؤدي إلى إشعال المنطقة". مشددا على أن إسرائيل "ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع إيران نووية، ونتوقع الأمر نفسه من المجتمع الدولي".

وزعم غالانت، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، أنه "بينما تنشر ذراع إيران السوري الأسلحة والوكلاء، تواصل الأخرى برنامجها للحصول على قدرات عسكرية نووية".

وقال غالانت إن "البرنامج النووي الإيراني في أكثر مراحله تطورًا على الإطلاق"، وأضاف: "علينا أن لا نخطئ، إيران لن تكتفي بقنبلة نووية واحدة وحتى الآن حصلت على مواد مخصبة بنسبة 20 و60% لخمس قنابل نووية ".

وادعى أنه "خلال الأشهر الستة الماضية، أرسلت إيران طائرات إلى سورية أسبوعيًا لتسليم أسلحة لاستخدامها في الإرهاب"، على حد تعبيره.

وأضاف: "على النظام السوري أن يدرك أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أية هجمات تشن من أراضيه، لن نسمح لإيران بإقامة قوة عسكرية والتموضع في سورية أو بناء طريق سريع لإيصال أسلحة متطورة إلى لبنان".

وقال غالانت إن إيران هي المحرك الذي يقف وراء "الأنشطة الإرهابية"، على حد تعبيره، في المنطقة والعالم بأسره، وأشار إلى المزاعم حول إحباط هجمات إيرانية كان مخططا أن تستهدف مطعما يهوديّا وكنيسا في أثينا، في نهاية آذار/ مارس الماضي.

واعتبر أن "التعاون الاستخباراتي بين تل أبيب وأثينا حظي بترجمة عملية قبل نحو شهر، مع اعتقال ناشطين إرهابيين باكستانييْن كانا يعملان من قبل الحرس الثوري لمهاجمة أهداف إسرائيلية في اليونان".

وادعى أن "هذا ليس الهجوم الوحيد الذي تم منعه. إيران، بتوجيه مباشر من زعيمها، تدفع لتنفيذ أنشطة إرهابية في جميع أنحاء العالم. لقد رصدنا مثل هذه الجهود في اليونان وألمانيا وقبرص ودول أخرى".

من جانبه، قال نتنياهو، في لقاء عقده في مكتبه مع وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي ضم شخصيات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إن "إيران تعادل 50 كوريا شمالية. إنها ليست مجرد عدو في الجوار، مثل الأسرة الحاكمة التي تسيطر على كوريا الشمالية".

وأضاف أن "إيران قوة أيديولوجية ترى أننا، إسرائيل، كقوة صغيرة، شيطان أصغر، وترى فيكم الشيطان الأكبر. إذا استطاعت إيران أن تهدد أي مدينة في الولايات المتحدة عبر الابتزاز النووي، فإن ذلك سيغير التاريخ".