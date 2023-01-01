  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمنع تصدير الأثاث من قطاع غزة

الخميس 04 مايو 2023 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع تصدير الأثاث من قطاع غزة



غزة/ سما /

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تصدير منتجات الأثاث من قطاع غزة، بهدف إلحاق المزيد من الخسائر بحق الصناعات المختلفة في القطاع، والتي تعاني بفعل الحصار المتواصل.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، " أنها تدرس بجدية مع شركائها في القطاع الخاص وقف توريد الأثاث عبر معبر كرم أبو سالم، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح الصادرات من الأثاث.

وحملت الوزارة الاحتلال مسؤولية تبعات ما سينتج من خسائر كبيرة لصناعة الأثاث، إضافة لحرمان العشرات من العمال من مصدر عملهم.

ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال للسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود حتى يتمكن هذا القطاع من النهوض وتجاوز ما خلفه الحصار.

الأكثر قراءة اليوم

أسير قسامي ينتقم لاغتيال الشيخ خضر عدنان

جيش الاحتلال يعلن اغتيال منفذي عملية الاغوار والتي قتل فيها 3 مستوطنات

قناة عبرية: نتنياهو ينتقم من غالانت..

استطلاع يظهر نسبة المستوطنين المؤيدين لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة

هل يصمد وقف إطلاق النار بين المقاومة الاحتلال وما سيناريوهات المواجهة المقبلة؟

أسعار صرف العملات

نتنياهو يغازل بن غفير على حساب الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

"عرين الاسود" تكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال 3 شبان

جيش الاحتلال ينشر نتائج تحقيقه في فشل القبة الحديدية

نتنياهو يهدد : من يهاجمنا "دمه مهدور"

استشهاد فتاة بزعم تنفيذها عملية طعن جنوب نابلس

"القسام" تؤكد : شهداء نابلس نفذوا عملية الأغوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية