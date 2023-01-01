الاحتلال يمنع تصدير الأثاث من قطاع غزة

غزة/ سما /

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تصدير منتجات الأثاث من قطاع غزة، بهدف إلحاق المزيد من الخسائر بحق الصناعات المختلفة في القطاع، والتي تعاني بفعل الحصار المتواصل.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، " أنها تدرس بجدية مع شركائها في القطاع الخاص وقف توريد الأثاث عبر معبر كرم أبو سالم، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح الصادرات من الأثاث.

وحملت الوزارة الاحتلال مسؤولية تبعات ما سينتج من خسائر كبيرة لصناعة الأثاث، إضافة لحرمان العشرات من العمال من مصدر عملهم.

ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال للسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود حتى يتمكن هذا القطاع من النهوض وتجاوز ما خلفه الحصار.