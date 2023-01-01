  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر بإخلاء مبنى بلدية الخليل القديم تمهيدا للاستيلاء عليه

الخميس 04 مايو 2023 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإخلاء مبنى البلدية القديم الواقع في البلدة القديمة من مدينة الخليل، تمهيدا للاستيلاء عليه وتسليمه إلى المستوطنين.

وذكرت مصادر اعلامية، أن قوات الاحتلال علقت إخطارا على باب مبنى البلدية القديم، والواقع في منطقة "عين عسكر" بالقرب من مدخل البلدة القديمة، ينص على إخلائه تمهيدا للاستيلاء عليه، والمكون من طابقين بمساحة (205 أمتار مربعة)، وأمهلت القائمين عليه مدة (45 يوما) للاعتراض.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن هذا اعتداء سافر من الاحتلال على ممتلكات البلدية، مؤكدا أن هذا المبنى هو ملك للبلدية بشكل كامل، وليدها جميع الوثائق القانونية والرسمية التي تثبت ذلك، وأنها من خلال طاقمها القانوني ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ممتلكاتها، والوقوف في وجه هذا الاعتداء الاستيطاني.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واليونسكو بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف مخططاتها الاستيطانية، والتدخل السريع لحفظ هذا الموروث الحضاري وحمايته، خاصة أن المنطقة مدرجة من منظمة اليونسكو على لائحة التراث العالمي، ما يستوجب حمايتها والمحافظة عليها.

#الاحتلال #بلدية الخليل

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نتنياهو ينتقم من غالانت..

استطلاع يظهر نسبة المستوطنين المؤيدين لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة

الاحتلال يزعم احباط محاولة تهريب أسحة من غزة إلى الضفة (صور وفيديو)

سموتريش يأمر باقتطاع أموال جديدة من المقاصة الفلسطينية

أسعار صرف العملات

محاولة اغتيال بوتين : 23 قتيلا في قصف روسي على خيرسون

قناة عبرية: مواجهة مستمرة بين نتنياهو وبن غفير ..وضغوط دولية على الأخير

الأخبار الرئيسية

"عرين الاسود" تكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال 3 شبان

جيش الاحتلال ينشر نتائج تحقيقه في فشل القبة الحديدية

نتنياهو يهدد : من يهاجمنا "دمه مهدور"

استشهاد فتاة بزعم تنفيذها عملية طعن جنوب نابلس

"القسام" تؤكد : شهداء نابلس نفذوا عملية الأغوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية