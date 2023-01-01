نادي الأسير: التوتر ما زال يسود في سجون الاحتلال منذ استشهاد الأسير عدنان

رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن حالة من التوتر الشديد ما تزال تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال كافة، وذلك بعد مرور يومين على جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان.

وأضاف نادي الأسير، أنّ إدارة السجون تواصل إغلاق الأقسام حتّى اليوم، تحسبا لأي مواجهة قد ينفذها الأسرى ضد السجانين، كما تهدد بفرض (عقوبات)، في حال لم يكن هناك تعهد من الأسرى بوقف التهديدات المعلنة.

وحمّل إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير محمد خروشة من نابلس، بعد تعرضه لاعتداء وحشيّ من السجانين أمس، وعلى إثره نُقل إلى أحد المستشفيات دون معرفة تفاصيل كافية عن وضعه الصحيّ حتّى الآن.

الأسير خروشة أسير سابق، وهو نجل الشهيد عبد الفتاح خروشة.

يشار إلى أن الأسرى في جميع السجون قد نفذوا سلسلة من الخطوات الاحتجاجية عقب جريمة اغتيال الشهيد عدنان، والتي تمثلت في إرجاع وجبات الطعام، وكذلك وقف كل مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية.

يُشار إلى أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4900 أسير.