  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش: نحن أمام عصابة إرهابية لا معنى للحديث عن السلام بوجودها

الخميس 04 مايو 2023 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: نحن أمام عصابة إرهابية لا معنى للحديث عن السلام بوجودها



رام الله / سما /

أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، جريمة الاحتلال في نابلس والتي اسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء.

وقال الهباش في بيان صحفي اليوم الخميس، "نحن أمام عصابة إجرامية إرهابية تسمي نفسها دولة، ولا معنى للحديث عن السلام أو الاستقرار أو الأمن بوجودها".

وأضاف: أن عصابة الاحتلال الإرهابية وتحالف الشر "نتنياهو- بن غفير" يعتقدان أن شعبنا سيستسلم ويرفع الراية، مضيفا أن هذا لن يحدث، فنضال شعبنا مستمر منذ 100 عام رفضا للظلم والاستعمار، ولن نقبل إلا بحريتنا وإقامة دولتنا وعاصمتنا الأبدية القدس، مهما كانت التضحيات.

وأكد أن السلام لا يأتي عبر استمرار العدوان والإجرام اللذين تقوم بهما قوات الاحتلال، ولا عبر انتهاك حرمة المقدسات والحقوق، وإنما عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

#محمود الهباش #نابلس #الاحتلال #شهداء

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نتنياهو ينتقم من غالانت..

استطلاع يظهر نسبة المستوطنين المؤيدين لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة

الاحتلال يزعم احباط محاولة تهريب أسحة من غزة إلى الضفة (صور وفيديو)

سموتريش يأمر باقتطاع أموال جديدة من المقاصة الفلسطينية

بالفيديو: كتائب القسام تبث مشاهد من تصدّي دفاعاتها الجوية لطائرات الاحتلال

حماس تستنكر تصريحات الخارجية الأميركية حول استشهاد خضر عدنان

تقرير سري.. هآرتس تكشف السبب الذي دفع نتنياهو لتجميد تمرير التعديلات القضائية

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال ينشر نتائج تحقيقه في فشل القبة الحديدية

نتنياهو يهدد : من يهاجمنا "دمه مهدور"

استشهاد فتاة بزعم تنفيذها عملية طعن جنوب نابلس

"القسام" تؤكد : شهداء نابلس نفذوا عملية الأغوار

جيش الاحتلال يعلن اغتيال منفذي عملية الاغوار والتي قتل فيها 3 مستوطنات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية