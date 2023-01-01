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فارس يطلع القنصل الفرنسي على أوضاع الأسرى وجرائم الاحتلال بحقهم

الخميس 04 مايو 2023 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلع رئيس نادي الأسير قدورة فارس، القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، على آخر المستجدات على صعيد قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة متواصلة وعلى عدة مستويات، وتحديدا جريمة إعدام الشهيد خضر عدنان، وما جرى طوال فترة إضرابه المفتوح عن الطعام إلى يوم استشهاده.

واستعرض فارس خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة رام الله، جملة من القضايا المتعلقة بواقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وأبرزها جريمة الإهمال الطبي الممنهجة (القتل البطيء)، التي يواجهونها، والتي تشكل أبرز الجرائم الممنهجة.

وتطرق إلى بعض حالات الأسرى المرضى، وعلى رأسهم، الأسيران وليد دقة، وعاصف الرفاعي، إضافة إلى جريمة احتجاز جثامين الشهداء، ومن بينهم الشهداء الأسرى، وآخرهم الشهيد خضر عدنان.

بدوره، وجه القنصل رينيه العديد من التساؤلات عن الواقع الراهن، ومنها قضية الأسرى، وكذلك قضية استمرار اعتقال القائد مروان البرغوثي.

#قدورة فارس #نادي الأسير

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