6 أطعمة خضراء مفيدة لـلصحة

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يعد تناول الأطعمة الخضراء أحد أسهل الطرق وأكثرها فعالية لتحسين صحتك العامة وعافيتك، تمتلئ الأطعمة الخضراء بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي يمكن أن تساعدك على البقاء بصحة جيدة ومحاربة الأمراض والشعور بالراحة.

فوائد تناول الأطعمة الخضراء

في هذه السطور، سوف نستكشف بعضًا من أفضل الأطعمة الخضراء التي يجب أن تبدأ بتناولها اليوم، ولماذا هي مفيدة جدًا لصحتك وفقا لموقع " onlymyhealth"

1. السبانخ

السبانخ من الخضراوات الورقية الخضراء المليئة بالفيتامينات والمعادن. إنه مصدر ممتاز لفيتامين K الضروري لعظام قوية وتجلط دم صحي. تعتبر السبانخ أيضًا مصدرًا جيدًا للحديد الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء وفيتامين ج الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة.

تعتبر السبانخ أيضًا مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة ، بما في ذلك اللوتين والزياكسانثين. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة هذه في الحماية من التلف الخلوي ، وقد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

2. البروكلي

البروكلي من الخضراوات الصليبية الغنية بالفيتامينات والمعادن. إنه مصدر جيد لفيتامين ج وفيتامين ك وحمض الفوليك وكذلك البوتاسيوم والألياف. يحتوي البروكلي أيضًا على نسبة عالية من مادة السلفورافان ، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للسرطان.

بالإضافة إلى فوائده الغذائية ، قد يساعد البروكلي أيضًا في دعم إزالة السموم من الجسم. يحتوي على الجلوكورافانين ، الذي يحوله الجسم إلى سلفورافان ، وهو مركب يساعد في دعم عمليات إزالة السموم من الكبد.

3. الأفوكادو

الأفوكادو فاكهة خضراء فريدة من نوعها غنية بالدهون الصحية والعناصر الغذائية الأخرى. إنه مصدر جيد للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يحتوي الأفوكادو أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم ، مما يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

بالإضافة إلى فوائده الصحية للقلب ، يعتبر الأفوكادو أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف وفيتامين K. كما أنه غني بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك اللوتين والزياكسانثين ، والتي يمكن أن تساعد في الحماية من التلف الخلوي.

5. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو مشروب شائع مليء بمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات المعززة للصحة. يحتوي على مادة الكاتيكين ، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان. قد يساعد الشاي الأخضر أيضًا في تحسين وظائف المخ ، وزيادة التمثيل الغذائي ، وتعزيز فقدان الوزن.

بالإضافة إلى فوائده الغذائية ، يعتبر الشاي الأخضر أيضًا بديلًا رائعًا للمشروبات السكرية مثل الصودا والعصير. إنه منخفض السعرات الحرارية والسكر ويمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبتك طوال اليوم.

6. كرنب بروكسل

كرنب بروكسل هو نبات صليبي مليء بالفيتامينات والمعادن. إنها مصدر جيد لفيتامين ج وفيتامين ك وحمض الفوليك وكذلك الألياف والبروتين. تحتوي براعم بروكسل أيضًا على مادة السلفورافان ، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للسرطان.

بالإضافة إلى فوائدها الغذائية ، تعتبر كرنب بروكسل أيضًا مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة ، بما في ذلك الكايمبفيرول والكيرسيتين. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة هذه في الحماية من التلف الخلوي وقد تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.