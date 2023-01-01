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اختناق الطفل.. كيف تتجاوز الموقف الصعب؟

الخميس 04 مايو 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختناق الطفل.. كيف تتجاوز الموقف الصعب؟



وكالات / سما /

يعتبر اختناق الطفل الكابوس الأسوأ الذي يخاف منه معظم الآباء، لا سيما مع تحذيرات المسعفين الدائمة لأهمية تعلم تجاوز هذا الموقف الصعب حتى لا تتعرض حياة الأطفال للخطر.

وقالت المسعفة نيكي جوركوتز إن الخوف من إيذاء الطفل بالضرب على ظهره من الخلف قد يعيق خروج الجسم العالق في جهازه التنفسي.

وفي مقطع فيديو تعليمي ظهرت المسعفة توضح كيفية صفع الطفل على ظهره بقوة، مما دفع أحد المشاهدين إلى التساؤل: "أليست تلك الضربات قاسية جدا، الأطفال ضعفاء للغاية".

قالت جوركوتز: "كل ثانية يُترك فيها الجسم العالق بالداخل هي ثانية أخرى يعيشها طفلك بدون أوكسجين، إنقاذ حياة طفلك هو الأولوية".

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية:

إذا كان بإمكانك رؤية جسم ما في فم طفلك، فاحرص على إزالته لأن الضغط عليه قد يجعل الحالة أسوأ.

إذا كان الطفل يسعل، شجعه على الاستمرار لأنه قد يكون قادرا على إخراجه.

إذا كان السعال غير فعال (صامت أو لا يستطيع التنفس بشكل صحيح)، اطلب المساعدة فورا.

#اختناق #الطفل #الجسم

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