إنستغرام تختبر إضافة الصوتيات للصور الدوّارة

وكالات / سما /

كشف الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا العملاقة "ميتا"، مارك زوكربرغ، النقاب عن أن إنستغرام تختبر خاصية جديدة تسمح لك بإضافة الصوتيات إلى الصور الدوّارة التي تنشرها على المنصة.

وقال زوكربرغ، عبر قناة الرسائل الجماعية الخاصة به في إنستغرام، إن الخاصية متوفرة الآن في بضعة بلدان وستتوفر في المزيد لاحقًا.

يُشار إلى أن إنستغرام تقدّم بالفعل خاصية مماثلة تتيح لك إضافة الصوتيات إلى الصور الفردية، والآن يبدو أنها تريد توسعتها إلى الصور الجماعية.

وبدلًا من الاستماع إلى مقطع صوتي أثناء النظر إلى صورة واحدة، يمكنك لآن الاستماع حين التمرير بين مجموعة من الصور الدوارة.

وبغض النظر عن ذلك، أفاد زوكربرغ أيضًا بأن إنستغرام تختبر طريقة لإضافة الصوتيات إلى الملاحظات Notes، وهي خاصية تتيح لك مشاركة الحالة مع الأصدقاء.

وفي مقطع الفيديو القصير الذي نشره "زوكربرغ" في قناة الرسائل الجماعية الخاصة به، يمكنك أن ترى كيف ستتيح لك المنصة تحديد جزء من أغنية وإرفاقها في ملاحظتك، تمامًا كما لو كنت تضيف مقطعًا صوتيًا إلى منشور فردي أو مقطع فيديو قصير. وسيتمكن أصدقاؤك من رؤية اسم المقطع الصوتي، والفنان فوق حالتك.

ويأتي إعلان زوكربرغ الجديد بعد أسبوعين من إعلان ميتا عن عدد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى جذب مزيد من منشئي المحتوى إلى خدمة مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز"، وذلك في مسعى منها للتفوق على خدمة تيك توك التي تعيش عددًا من الأزمات حاليًا.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية في منشور على مدونتها إنها أضافت مكانًا مخصصًا للمقاطع الصوتية والوسوم الرائجة في "ريلز".

ونوهت إلى توسعة خاصية الهدايا في خدمة المقاطع القصيرة لتشمل دولًا جديدةً، وتحسين أدوات التحرير، وإضافة مقاييس جديدة وغير ذلك.