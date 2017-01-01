أبل تحارب دعوى قضائية بقيمة 2 مليار دولار بسبب "إبطاء" هواتف أيفون

وكالات / سما /

حثت شركة آبل محكمة في لندن على منع دعوى جماعية بقيمة ملياري دولار تتهمها بإخفاء بطاريات معيبة في ملايين أجهزة آيفون من خلال "خنقها" بتحديثات البرامج، حيث يواجه عملاق التكنولوجيا دعوى قضائية تصل قيمتها إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني بالإضافة إلى الفوائد ، رفعها بطل المستهلك جاستن جوتمان نيابة عن مستخدمي iPhone في المملكة المتحدة.

وجادل محامو جوتمان في إيداعات المحكمة بأن شركة آبل أخفت مشكلات البطاريات في طرازات هواتف معينة وقامت "خلسة" بتثبيت أداة لإدارة الطاقة حدت من الأداء، وقالت شركة آبل في حجج مكتوبة إن الدعوى القضائية "لا أساس لها" وتنفي بشدة أن تكون بطاريات أجهزة iPhone الخاصة بها معيبة ، باستثناء عدد صغير من طرازات iPhone 6s التي عرضت لها بدائل مجانية للبطاريات.

وتقول الشركة أيضًا إن تحديث إدارة الطاقة - الذي تم تقديمه في عام 2017 لإدارة الطلبات على البطاريات القديمة أو بمستوى شحن منخفض - قلل فقط من أداء iPhone 6 بمعدل 10٪، وطلب جوتمان يوم الثلاثاء من محكمة استئناف المنافسة في لندن المصادقة على القضية والسماح لها بالمضي قدمًا في المحاكمة.

,أشار محاميه فيليب موسر إلى اتفاقيات Apple لعام 2020 لتسوية دعوى جماعية أمريكية وإجراءات تنظيمية من قبل الولايات الأمريكية بشأن مشكلات بطارية iPhone على أنها تُظهر أن Apple لم "تقول أن هذا لم يحدث أبدًا".

وقال موزر إن شركة آبل التزمت أيضًا بأن تكون "أوضح وأكثر صراحة" مع مستخدمي iPhone بشأن صحة البطارية للهيئة الرقابية البريطانية في عام 2019.

وتنفي الشركة تضليل عملائها بشأن مشكلات بطارية iPhone وتشير إلى اعتذار عام أصدرته في عام 2017 ، حيث تقدم بدائل أرخص للبطاريات للعملاء المتأثري، وقال ديفيد ولفسون محامي شركة آبل في إيداعات المحكمة إن الدعوى القضائية تزعم فعليًا أنه "لا يمكن لجميع البطاريات توفير الطاقة القصوى المطلوبة في جميع الظروف في جميع الأوقات" ، وهو أمر شائع في جميع الأجهزة التي تعمل بالبطاريات.