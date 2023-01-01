  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الآلاف يشيعون شهداء مجزرة نابلس

الخميس 04 مايو 2023 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يشيعون شهداء مجزرة نابلس



رام الله / سما /

شيع اهالي محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثامين 3 شهداء، ارتقوا برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة صباح اليوم.

وشارك الآلاف في تشييع جثمان الشهداء: معاذ المصري وإبراهيم جبر وحسن قطناني، والذي تم اغتيالهم خلال محاصرة أحد المنازل في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، وصولا الى دوار الشهداء، حيث أقيمت صلاة الجنازة، لينقل كل منهم الى منطقته لمواراته الثرى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح اليوم استشهاد 3 مواطنين، اثنان من الشهداء تشوهت ملامحهم بالكامل جراء كثافة إطلاق النار عليهم.

ومع ارتقاء شهداء نابلس الثلاثة صباح اليوم ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 107 شهداء، بينهم 20 طفلاً وسيدة واحدة.

الأكثر قراءة اليوم

أسير قسامي ينتقم لاغتيال الشيخ خضر عدنان

جيش الاحتلال يعلن اغتيال منفذي عملية الاغوار والتي قتل فيها 3 مستوطنات

قناة عبرية: نتنياهو ينتقم من غالانت..

استطلاع يظهر نسبة المستوطنين المؤيدين لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة

هل يصمد وقف إطلاق النار بين المقاومة الاحتلال وما سيناريوهات المواجهة المقبلة؟

أسعار صرف العملات

نتنياهو يغازل بن غفير على حساب الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

"عرين الاسود" تكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال 3 شبان

جيش الاحتلال ينشر نتائج تحقيقه في فشل القبة الحديدية

نتنياهو يهدد : من يهاجمنا "دمه مهدور"

استشهاد فتاة بزعم تنفيذها عملية طعن جنوب نابلس

"القسام" تؤكد : شهداء نابلس نفذوا عملية الأغوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية