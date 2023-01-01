الآلاف يشيعون شهداء مجزرة نابلس

رام الله / سما /

شيع اهالي محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثامين 3 شهداء، ارتقوا برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة صباح اليوم.

وشارك الآلاف في تشييع جثمان الشهداء: معاذ المصري وإبراهيم جبر وحسن قطناني، والذي تم اغتيالهم خلال محاصرة أحد المنازل في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، وصولا الى دوار الشهداء، حيث أقيمت صلاة الجنازة، لينقل كل منهم الى منطقته لمواراته الثرى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح اليوم استشهاد 3 مواطنين، اثنان من الشهداء تشوهت ملامحهم بالكامل جراء كثافة إطلاق النار عليهم.

ومع ارتقاء شهداء نابلس الثلاثة صباح اليوم ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 107 شهداء، بينهم 20 طفلاً وسيدة واحدة.