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نتنياهو يهدد : من يهاجمنا "دمه مهدور"

الخميس 04 مايو 2023 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد : من يهاجمنا "دمه مهدور"



القدس المحتلة / سما /

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اغتيال 3 مقاومين فلسطينيين، "نفذوا عملية إطلاق نار في أبريل الماضي أدت إلى مقتل 3 مستوطنات"، قائلا: "من يهاجمنا سيدفع الثمن".

وقال نتنياهو: "هذا الصباح، قمنا بتسوية الحسابات مع قتلة لوسي ومايا ورينا دي"، مشيرا إلى أن "رسالتنا إلى أولئك الذين يؤذوننا، وأولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بنا، هي أنه سواء استغرق الأمر يوما أو أسبوعا أو شهرا، يمكنكم التأكد من أننا سنقوم بتسوية الحسابات معكم. لا يهم أين تحاول الاختباء سنجدك".

وشدد على أن "من يهاجمنا سيدفع الثمن ودمه مهدور"، مضيفا: "أود أن أشكر الأجهزة الأمنية وجنودنا الشجعان الذين عملوا ليل نهار لتصفية الحسابات مع القتلة".

بدوره، قال رئيس الوزراء السابق يائير لابيد: "شارك المئات من المقاتلين في عملية القضاء على نشطاء حماس الذين قتلوا الأم لوسي وابنتيها مايا ورينا دي، في هجوم عنيف في غور الأردن. وعملت قوات الأمن بلا توقف حتى ألقت القبض على القتلة الحقرين".

وأضاف: "ليعرف كل أعدائنا أنه لا يوجد مكان يمكنهم الاختباء فيه. أهنئ المحاربين وأدعوا أن تعودوا دائما إلى المنزل بأمان".

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