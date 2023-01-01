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الجهاز الفني لنادي التفاح في الموسم القادم

الخميس 04 مايو 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاز الفني لنادي التفاح في الموسم القادم



غزة / سما /

أعلن مجلس إدارة نادي التفاح، تجديد الثقة بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم, صادق لولو, تحضيرا لمنافسات دوري الدرجة الثانية الموسم القادم 2023-2024.

وأكد نادي التفاح, أن تجديد الثقة بلولو, يأتي للحفاظ على الاستقرار الفني والإداري داخل الفريق, بدليل تجديد بقاء المدافع فضل قنيطة أيضا.

ويتكون الجهاز الفني المعاون للمدرب لولو, من جهاد حمادة مديرا للكرة، وأشرف حميد مدربا لحراس المرمى، ومصطفى قنيطة معالجا، وطارق المصري أمين العهدة.

كما أتم مجلس إدارة نادي التفاح اتفاقه مع الكابتن موسى عبد النبي ليكون ضمن الجهاز الفني كمدرب عام في الموسم المقبل.

#نادي التفاح #الجهاز الفني #صادق لولو

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