أسماء الأندية المشاركة في بطولة "القدس والكرامة 2"

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن الفرق المشاركة في بطولة "القدس والكرامة 2", المقررة في فلسطين أواخر الشهر الحالي.



وذكر اتحاد القدم, أن البطولة ستشهد مشاركة 4 أندية, 2 من فلسطين هما جبل المكبر وهلال القدس, ومثلهما من الأردن وهما الفيصلي والوحدات.



وبيّن الاتحاد أنه أنهى كافة الترتيبات لضمان إنجاح البطولة في نسختها التي ستجري في فلسطين للمرة الثانية على التوالي.



يشار إلى أن استاد الشهيد "فيصل الحسيني" بالرام شمال القدس المحتلة, سيحتضن منافسات البطولة, علما أن الوحدات فاز بالنسخة الأولى عقب انتصاره على جبل المكبر (4-2) في النهائي.