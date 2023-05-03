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وكيل أعمال سواريز : ميسي لن يعود إلى برشلونة

الخميس 04 مايو 2023 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل أعمال سواريز : ميسي لن يعود إلى برشلونة



وكالات / سما /

صرح ماركو قردمير وكيل أعمال الأوروجواني لويس سواريز أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يعود إلى برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية، مشيراً إلى أنه سيعود إلى برشلونة فقط عند انتهاء مسيرته الكروية.

وأصبح من حكم المؤكد رحيل ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان بعد مشكلته الأخيرة مع إدارة الفريق الفرنسي حيث تعرض النجم الأرجنتيني للإيقاف بسبب غيابه عن تدريبات الفريق.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالعودة إلى فريقه الأول برشلونة حيث تحاول إدارة النادي فعل ما بوسعها من أجل الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني مجدداً في ظل المشاكل المالية الطاحنة التي ضربت الفريق.

وتحدث ماركو قردمير حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “ليونيل ميسي لن يعود إلى برشلونة. إنه فقط يريد العودة عندما يعتزل”.

وأضاف “لديه عرض بقيمة 600 مليون دولار من الهلال. ميسي سافر إلى البلاد لمقابلة مسؤولي الهلال ليرى المكان الذي يمكن أن يعيش فيه، وإذا أعطت أسرته الموافقة على التواجد هنا فسوف يلعب في السعودة”.

وتابع “السعودية سوف تنفق كل الأموال الممكنة من أجل إنشاء أفضل دوري في العالم بهدف واضح وهو تنظيم كأس العالم نسخة 2030”.

#سواريز #ميسي #برشلونة #السعودية #باريس سان جيرمان #الانتقالات الصيفية

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