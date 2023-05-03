فيديو.. مانشستر سيتي يسحق وست هام وينتزع الصدارة

وكالات / سما /

واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته المرعبة في الدوري الإنجليزي، وذلك بفوزه على ضيفه وست هام بثلاثية نظيفة، خلال المباراة المؤجلة من الجولة 28، والتي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وانتزع السيتزنز صدارة ترتيب البريميرليج من آرسنال بهذا الانتصار، حيث أصبح في المركز الأول بفارق نقطة واحدة، مع امتلاكه مباراة أخرى مؤجلة قادر خلالها على توسيع الفارق إلى 4 نقاط.

وحقق مانشستر سيتي الانتصار التاسع على التوالي في الدوري الإنجليزي، ورغم أن الفريق لم يقدّم المباراة المنتظرة منه، وتأثره بغياب النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لكنه استطاع تحقيق الأهم في نهاية المطاف، وانتصر بنتيجة عريضة.

ولم يظهر مانشستر سيتي بالمستوى المطلوب خلال الشوط الأول، واستطاع دفاع وست هام إغلاق جميع المنافذ على المرمى، والسيطرة على تحركات إيرلينج هالاند.

لكن فريق المدرب بيب جوارديولا نجح في افتتاح التسجيل بعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عبر كرة ثابتة مررها رياض محرز لزميله ناثان آكي الذي وضع الكرة في الشباك برأسية رائعة.

واستغل السيتي اندفاع وست هام لمحاولة تسجيل هدف التعادل، ليضيف إيرلنيج هالاند الهدف الثاني عند الدقيقة 70 بعد انفراده بحارس المرمى، ثم اختتم فيل فودين ثلاثية أصحاب الأرض بحلول الدقيقة 86 عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 79، وانتزع صدارة الترتيب، بينما تجمّد رصيد وست هام عند النقطة 34، وظل في المركز 15.