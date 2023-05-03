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مالك تشيلسي يعد بحل أزمة الفريق الحالية

الخميس 04 مايو 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالك تشيلسي يعد بحل أزمة الفريق الحالية



وكالات / سما /

صرح تود بويلي مالك فريق تشيلسي الإنجليزي أنه واثق من عودة الفريق للطريق الصحيح، مشيراً إلى أن جماهير البلوز تطالب بالفوز دائماً.

ويمر فريق تشيلسي بأزمة نتائج لم يمر بها منذ فترة طويلة باحتلاله حالياً المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق تسع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وبالرغم من كم الصفقات التي أبرمتها إدارة تشيلسي الجديدة في الصيف الماضي وأيضاً في شهر يناير، إلا أنها لم تساعد على تطور الفريق بل بالعكس قامت الإدارة بإقالة المدرب الألماني توماس توخيل بسبب سوء النتائج، وتكرر الأمر مع جراهام بوتر.

وتحدث المالك تود بويلي في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “الجماهير تطالب بالفوز دائماً، لقد فهمنا ذلك، ونريد تحقيق الفوز”.

وأضاف “وجهة نظرنا هي أن تشيلسي مشروع طويل الأجل. نحن ملتزمون على المدة الطويل، ونعتقد أننا سنحل تلك المشكلة”.

 
#تشيلسي #البلوز

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