المدير الرياضي لدورتموند يتهرب من الحديث عن مستقبل بيلينجهام

تهرب سيباستيان كيل المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني من الحديث عن مستقبل نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وارتبط اسم جود بيلينجهام بالرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفية وسط اهتمام كبير من قبل ريال مدريد وليفربول الإنجليزي بضمه.

ولكن تراجع فريق ليفربول رسمياً عن فكرة التعاقد مع جود بيلينجهام بسبب مطالب دورتموند المالية المبالغ فيها، ليكون الآن الريال هو المرشح الأول للفوز بصفقة النجم الإنجليزي الشاب.

وسئل سيباستيان كيل حسب شبكة “سكاي سبورتس” عن إمكانية انتقال جود بيلينجهام إلى ريال مدريد، ورد قائلاً “نريد الآن أن نصبح أبطال الدوري الألماني، هذا هو هدفنا الحالي”.

وأضاف “نحن لا نفكر في أي شيء آخر الآن. كل تركيزنا منصب على الفوز بالدوري الألماني”.

الجدير بالذكر أن جود بيلينجهام ابن 19 عاماً سينتهي عقده مع دورتموند صيف 2025، وشارك مع فريقه هذا الموسم حتى الآن في 40 مباراة، ونجح في تسجيل 11 هدفاً وصنع سبعة آخرين.