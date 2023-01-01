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فتوح يدين عدوان الاحتلال على نابلس

الخميس 04 مايو 2023 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

‏أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، عدوان الاحتلال على البلدة القديمة من  نابلس، اليوم الخميس، والتي اسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء.

وقال فتوح في بيان صدر عنه، إن عصابات الجيش الإسرائيلي، التي تقتحم المدن والبيوت الفلسطينية لتنفيذ اغتيالات ومداهمات واعتقالات هو الإرهاب بعينه، مضيفا أن حكومة عصابات المستوطنين تواصل التصعيد لتزيد من من عمليات القتل والإجرام.

وأشار إلى أن جرائم إسرائيل ضد شعبنا تتم أمام العالم وصمت المجتمع الدولي، الأمر الذي يشجع حكومة اليمين الفاشية على ارتكاب المزيد من الجرائم وعمليات القتل.

وطالب فتوح المجتمع الدولي بمواقف أكثر جدية بعيدا عن لغة الإدانات لوقف هذه الجرائم والانتهاكات اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

#نابلس #فتوح #الاحتلال

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