محاولة اغتيال بوتين : 23 قتيلا في قصف روسي على خيرسون

وكالات

شنت القوات الروسية صباح اليوم الخميس هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف ومقاطعات أوديسا وميكولايف وخيرسون وزابوروجيا، وذلك بعد ساعات من إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين وصفته بـ"الإرهابي".

وأعلنت سلطات خيرسون الأوكرانية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الروسي في المقاطعة إلى 23 والجرحى إلى 50. وقال حاكم المقاطعة إن القصف الروسي تركز على مركز المدينة وعلى القرى والبلدات الواقعة على خط التماس.

وفي حين أكد رئيس شركة فاغنر الروسية انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد، تعهدت واشنطن بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية للجيش الأوكراني.

بدوره، قال الجيش الأوكراني إنه أسقط 18 مسيرة روسية من أصل 24 أطلقت على جنوب البلاد انطلاقا من بحر آزوف.

وأضاف بيان للجيش الأوكراني أنه أفشل الهجوم الروسي الثالث على العاصمة كييف في غضون 4 أيام، مؤكدا أن الهجوم الجديد جرى باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية من نوع شاهد، وإن دفاعاته الجوية أسقطتها بالكامل.

وفي مقاطعة أوديسا أكدت الإدارة العسكرية استهداف المدينة بـ15 مسيرة أسقطت الدفاعات الجوية 12 منها، بينما استهدفت الثلاث الأخريات إحدى المؤسسات التعليمية في المقاطعة.

زيلينسكي يزور هولندا: انفجارات في كييف وهجوم بمسيرة بروسيا

سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف وتعرض مصفاة نفط جنوبي روسيا لهجوم بمسيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في وقت وصل فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى هولندا في زيارة غير معلنة.

وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت" بسماع دوي "انفجارين هائلين" وإطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية، كما قالت الإدارة العسكرية في كييف إنه تم تفعيل الدفاع الجوي.

من جهتها، نقلت وكالة تاس عن خدمات الطوارئ أن حريقا نشب في جزء من مصفاة نفط جنوبي روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الرئاسة الروسية إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين وصفته بالإرهابي.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يصب بأذى، وإنه لم يكن موجودا في الكرملين لحظة الهجوم، الذي اعتبره محاولة لاغتياله.

يأتي ذلك، فيما وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى هولندا، مساء الأربعاء، في محطة مفاجئة يتعين عليه خلالها خصوصا زيارة المحكمة الجنائية الدولية وفق وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي".

ووصل زيلينسكي الذي يجري أول زيارة لهولندا، إلى مطار أمستردام-سخيبول بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي، حسب الوكالة.

ونشرت الوكالة صورا عدة بينها صورة لطائرة ذكرت أنها طائرة حكومية هولندية رجحت أنها أقلت الرئيس الأوكراني.

وفقا للوكالة، من المقرر أن يزور زيلينسكي، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس.

ويُتوقع أن يلقي زيلينسكي في هذه المدينة خطابا بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا"، وفق إذاعة "إن إس أو" الحكومية.

وثمة أيضا اجتماع مقرر مع نواب هولنديين إضافة إلى لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حسب ما نقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها.

وتدعم هولندا أوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. وأعلنت البلاد خصوصا الشهر الماضي أنها ستشتري بمبلغ 165 مليون يورو مع الدنمارك 14 دبابة ليوبارد 2 من أجل منحها لكييف التي تطالب بمزيد من الأسلحة الثقيلة.

وأكد زيلينسكي، أمس الأربعاء، خلال زيارة مفاجئة لفنلندا أن هذه السنة ستكون "حاسمة"، مجددا مطالبته بأسلحة ثقيلة.