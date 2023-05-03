فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- أزمة جديدة في الائتلاف الحكومي
- بن غفير وكتلته امتنعوا عن المشاركة في جلسة الكنيست ولم يصوتوا إلى جانب الائتلاف
- في الليكود طالبوا بن غفير بالاستقالة من الحكومة
- حزب الحرديم يهدوت هتوراة يهدد بحل الحكومة إذا لم يقر قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة في الجيش
- اليوم تشويش الحياة في إسرائيل من المحتجين على إضعاف الجهاز القضائي
- حالة من التأهب في غلاف غزة والضفة الغربية والدعوة من المستوطنين إلى تقوية الردع
- العمليات لم تتوقف في الضفة وقلق لدى المستوطنين من استمرار العمليات
* "معاريف":
- مواجهة مباشرة: في الوقت الذي ترتفع فيه حدة التصعيد العسكري في الجنوب قرر بن غفير مقاطعة التصويت في الكنيست
- الليكود لبن غفير: لست ملزما بالبقاء في الحكومة
- رئيس حزب يهدوت هتوراة يهدد بحل الحكومة إذا لم يقر قانون التجنيد
- سموتريتش يحاول التهدئة داخل الائتلاف الحكومي: إسقاط الحكومة بمثابة جائزة "للإرهاب"
- "انتخبنا حكومة يمين بالكامل وحصلنا على صواريخ بالكامل"
- خمسة قتلى في يوم واحد أربعة منهم من العرب
* "هآرتس"
- تبادل الاتهامات بين نتنياهو وبن غفير: أزمة فارغة من المضمون
- مقتل فلسطيني في عملية القصف على قطاع غزة
- يوسي فرتر يكتب: نتنياهو وضع حدا لبن غفير وحقره وقال له إذا كانت لديك الجرأة فاستقل
- اسرائيل تهبط في مقياس الصحافة العالمية وتحتل المكان 97 وحكومة نتنياهو تهدد الصحافة
- جدعون ليفي: موت المحارب للحرية عدنان خضر