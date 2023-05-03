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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 04 مايو 2023 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- أزمة جديدة في الائتلاف الحكومي

- بن غفير وكتلته امتنعوا عن المشاركة في جلسة الكنيست ولم يصوتوا إلى جانب الائتلاف

- في الليكود طالبوا بن غفير بالاستقالة من الحكومة

- حزب الحرديم يهدوت هتوراة يهدد بحل الحكومة إذا لم يقر قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة في الجيش

- اليوم تشويش الحياة في إسرائيل من المحتجين على إضعاف الجهاز القضائي

- حالة من التأهب في غلاف غزة والضفة الغربية والدعوة من المستوطنين إلى تقوية الردع

- العمليات لم تتوقف في الضفة وقلق لدى المستوطنين من استمرار العمليات

* "معاريف":

- مواجهة مباشرة: في الوقت الذي ترتفع فيه حدة التصعيد العسكري في الجنوب قرر بن غفير مقاطعة التصويت في الكنيست

- الليكود لبن غفير: لست ملزما بالبقاء في الحكومة

- رئيس حزب يهدوت هتوراة يهدد بحل الحكومة إذا لم يقر قانون التجنيد

- سموتريتش يحاول التهدئة داخل الائتلاف الحكومي: إسقاط الحكومة بمثابة جائزة "للإرهاب"

- "انتخبنا حكومة يمين بالكامل وحصلنا على صواريخ بالكامل"

- خمسة قتلى في يوم واحد أربعة منهم من العرب

* "هآرتس"

- تبادل الاتهامات بين نتنياهو وبن غفير: أزمة فارغة من المضمون

- مقتل فلسطيني في عملية القصف على قطاع غزة

- يوسي فرتر يكتب: نتنياهو وضع حدا لبن غفير وحقره وقال له إذا كانت لديك الجرأة فاستقل

- اسرائيل تهبط في مقياس الصحافة العالمية وتحتل المكان 97 وحكومة نتنياهو تهدد الصحافة

- جدعون ليفي: موت المحارب للحرية عدنان خضر

#الصحف الإسرائيلية

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