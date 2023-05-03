تصدر استشهاد مواطن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "الحياة الجديدة":
- شهيد في غزة وإصابات واعتقالات وعمليات هدم وإخطارات في الضفة
- الاحتلال يسلم اليوم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ
- خبيران أمميان يطالبان بمساءلة إسرائيل عن استشهاد الأسير عدنان
- اشتية يدين الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة من أموال المقاصة
- الأضخم منذ أعوام: فلسطين تتعرض لموجة من الهجمات السيبرانية في القطاعات الاقتصادية
- الاتحاد الأوروبي يقدم 13 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية
- استفحال جرائم القتل داخل الخط الأخضر
- فتح باب الترشيح لجائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2023
- بشارة: الاقتطاعات الإسرائيلية صعبة مهامنا ومطلوب من المجتمع الدولي التدخل
* "القدس":
- شهيد و5 جرحى في القصف الإسرائيلي على غزة
- هدم 22 منزلا وشقة وإخطار 15 أخرى واقتلاع أشجار
- فلسطين تتعرض لموجة من الهجمات السيبرانية في القطاعات الاقتصادية
- إسرائيل تقتطع 3.2 مليون شيقل من أموال السلطة
- لسرقة المزيد من الأراضي.. مسار للقطار الخفيف يربط مستوطنة "النبي يعقوب" مع عين كارم
* "الأيام":
- هدم بناية تضم 16 شقة في عناتا ومنزلي أسير في حجة وشهيد في حارس
- الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ اليوم
- إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في الخضر
- شهيد ودمار نتيجة الغارات على غزة وهدوء حذر بعد تفاهمات لتهدئة جديدة
- سموتريتش يقرر مصادرة أموال جديدة من المقاصة الفلسطينية
- اشتية يدين الاقتطاعات
- الرئيس يشكل لجنة لإنهاء أزمة العاملين في "الأونروا"
- فلسطين تتعرض لهجمة سيبرانية
- الأسرى في سجن "مجدو" يحتجزون عنصري أمن داخل إحدى الغرف
- "بتسليم": سلطات الاحتلال تتعمد سياسة التعطيش ضد الفلسطينيين في الضفة