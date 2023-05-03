رام الله / سما /

تصدر استشهاد مواطن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- شهيد في غزة وإصابات واعتقالات وعمليات هدم وإخطارات في الضفة

- الاحتلال يسلم اليوم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ

- خبيران أمميان يطالبان بمساءلة إسرائيل عن استشهاد الأسير عدنان

- اشتية يدين الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة من أموال المقاصة

- الأضخم منذ أعوام: فلسطين تتعرض لموجة من الهجمات السيبرانية في القطاعات الاقتصادية

- الاتحاد الأوروبي يقدم 13 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

- استفحال جرائم القتل داخل الخط الأخضر

- فتح باب الترشيح لجائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2023

- بشارة: الاقتطاعات الإسرائيلية صعبة مهامنا ومطلوب من المجتمع الدولي التدخل

* "القدس":

- شهيد و5 جرحى في القصف الإسرائيلي على غزة

- هدم 22 منزلا وشقة وإخطار 15 أخرى واقتلاع أشجار

- فلسطين تتعرض لموجة من الهجمات السيبرانية في القطاعات الاقتصادية

- إسرائيل تقتطع 3.2 مليون شيقل من أموال السلطة

- لسرقة المزيد من الأراضي.. مسار للقطار الخفيف يربط مستوطنة "النبي يعقوب" مع عين كارم

* "الأيام":

- هدم بناية تضم 16 شقة في عناتا ومنزلي أسير في حجة وشهيد في حارس

- الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ اليوم

- إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في الخضر

- شهيد ودمار نتيجة الغارات على غزة وهدوء حذر بعد تفاهمات لتهدئة جديدة

- سموتريتش يقرر مصادرة أموال جديدة من المقاصة الفلسطينية

- اشتية يدين الاقتطاعات

- الرئيس يشكل لجنة لإنهاء أزمة العاملين في "الأونروا"

- فلسطين تتعرض لهجمة سيبرانية

- الأسرى في سجن "مجدو" يحتجزون عنصري أمن داخل إحدى الغرف

- "بتسليم": سلطات الاحتلال تتعمد سياسة التعطيش ضد الفلسطينيين في الضفة