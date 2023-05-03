الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد عطون في منطقة بريضعه شرق بيت لحم، وهو هو مبعد عن مدينة القدس المحتلة تم إبعاده بعد الإفراج عنه قبل عدة أشهر.

وأضافت أن الاحتلال اعتقل أسعد درويش من مخيم عايدة شمالا، ولؤي يوسف سليم من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في مدينة بيت ساحور، عرف من بينها: الأشقاء محمد إبراهيم نصر، وناصر، وعدنان، وصلاح الحوراني، وعدي صدوق، وحمزة نزال.