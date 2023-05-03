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نتنياهو يغازل بن غفير على حساب الفلسطينيين

الخميس 04 مايو 2023 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يغازل بن غفير على حساب الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

قررت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إلغاء تجميد مشروع قانون ترحيل عوائل منفذي العمليات.

وبحسب إذاعة كان العبرية، فإنه سيتم إعداد مشروع القانون للقراءة الأولى وطرحه على التصويت في الكنيست الإسرائيلي.

وبذلك يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مغازلة وزير ما يسمى الأمن القومي إيتامار بن غفير، لمحاولة تقريب وجهات النظر بينهما مجددًا بعد الخلافات أمس على خلفية الهجمات التي وصفها حزب بن غفير بـ "الضعيفة" اتجاه غزة والتي لا تمثل موقف الحكومة اليمينية بالكامل.

وقاطع بالأمس بن غفير وأعضاء حزبه جلسات الكنيست، ما دفع الليكود لمهاجمته والتهديد بإقالته، فيما أبدى الوزير المتطرف موقفًا غريبًا بإبداء رغبته بالاستقالة في حال فرضت عليه.

وطالب بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلية وحليف بن غفير، جميع الأطراف بالتهدئة والحفاظ على الحكومة الحالية.

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